COMUNICAT DEL GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA SOBRE LA MANIFESTACIÓ D’AHIR

Comunicat del Consell amb motiu de l’èxit de la manifestació d’aquesta Diada Nacional 2022

La manifestació per la independència de Catalunya ha estat un èxit rotund, que tothom ha de tenir en compte. El missatge enviat avui per les 700.000 persones que hi han participat és nítid, i tant la política com les institucions l’han d’escoltar. No poden continuar fent política ni governant les institucions al marge d’aquesta realitat tan contundent, d’aquesta força mobilitzadora que ningú més a Catalunya té capacitat d’aglutinar.

El Consell per la República vol agrair totes les persones que han fet possible aquest èxit de país; les organitzadores i les participants. Han hagut de fer front a una campanya de desprestigi i de boicot sense precedents, sense la qual el resultat de la manifestació encara hauria estat més espectacular. Tanmateix, les crides a la desmobilització i l’intent d’estigmatització del moviment independentista han fracassat de manera estrepitosa, i haurien de convidar als seus autors a una reflexió seriosa.

La legalitat i la legitimitat del referèndum de l’1 d’octubre i de la declaració d’independència no són cap caprici ni tampoc cap fet circumstancial. El referèndum el va convocar oficialment el Govern de Catalunya i la independència la va proclamar el Parlament. Avui, a la gran manifestació que ha desafiat boicots i crides a la desmobilització, ha quedat demostrat que aquella legalitat i aquella legitimitat són a la base del procés d’independència que hem de continuar, que no hem abandonat i que no abandonarem fins al reconeixement internacional de la República Catalana. Les dificultats i la gran complexitat del propòsit no el nega ningú, però no hi ha cap altre camí.

Els qui volien girar full i oblidar que hi ha un mandat democràtic a culminar, avui han rebut un bany de realitat. El principi de realitat és tossut, i avui s’ha expressat de manera massiva, inclusiva i transversal. Tota la resta, els qui cada any han omplert carrers, places i urnes per dir «sí» a la independència, avui els volem agrair l’esforç i la convicció amb què han demostrat una força que és imprescindible per avançar. Qui en vulgui prescindir o la vulgui menystenir, no avançarà.

Govern del Consell per la República