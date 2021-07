betevé ACOMIADA NOU PERSONES

betevé ha acomiadat 9 treballadors/es. El director, Sergi Vicente, al·lega motius econòmics i carrega la responsabilitat a la plantilla. “La partida de personal ha passat de representar un 57,5% del pressupost l’any 2019 a un 74,8% l’any 2021“.

L’empresa no explica que la partida en personal ha passat del 57,5 al 74,8% perquè els companys dels programes El pla B, Àrtic, La família barris, La Cartellera de betevé, Catakrac, el personal de les 10 televisions de districte que fan el btv notícies 73 i d’altres (en total una cinquantena de persones) computaven com programes externalitzats, pagats amb sous inferiors als 1.000 € des de la partida destinada a programes. Ara, aquests treballadors són personal de betevé degut a sentències favorables per la cessió il·legal de treballadors/es que existia. Des de fa anys, l’ajuntament de Barcelona, compromès amb la internalització del personal del mitjà, ja sabia que hi hauria un increment de la partida de personal i no ha mostrat mai voluntat per resoldre el problema. El Comitè ens hem ofert reiteradament a parlar amb l’Ajuntament i trobar plegats una solució.

El nostre director també diu que “l’Ajuntament ens ha rescatat els darrers anys, amb una aportació extraordinària de 10 milions d’euros l’any passat i d’aproximadament un milió aquest“. Però tampoc explica que els 900.000 € de dèficit d’aquest any, i els diners extres que ha injectat l’Ajuntament els darrers, són per pagar l’IVA que anys enrera les televisions públiques no havien de pagar. Sense això no seríem deficitaris!

A tot això cal sumar que, des de fa anys, el Comitè està intentant negociar un Conveni amb la direcció. ICB, l’empresa gestora de betevé, es regeix actualment pel Conveni d’Oficines i despatxos, molt allunyat a les necessitats d’un mitjà de comunicació com el nostre. Volem establir, de forma pactada, les eines necessàries per la gestió diària. Malauradament aquesta negociació no avança pels continus endarreriments que ha anat introduint l’Empresa: Primer calia la renovació del Consell d’administració, un cop renovat calia esperar a la resolució del concurs de director de betevé i, un cop renovat el Sergi Vicente, esperar al nou contracte programa. Mentrestant, tota la plantilla es regeix pel Reglament d’ICB, que provoca molts problemes, on per exemple es diu que es treballa de dilluns a divendres, deixant de banda al personal que cobreix les necessitats del cap de setmana. Seguim insitint a l’Empresa a poder seguir amb la negociació del Conveni.

Per a nosaltres queda palesa la pèssima gestió de la direcció. Necessitem una direcció a l’alçada del mitjà de comunicació públic de Barcelona!