ANEM ALS ORÍGENS. ABANS DEL 2012

Aquests dies s’ha convertit en tòpic informatiu que la manifestació de la Diada del 2012 va ser el començament de tot. Des del meu punt de vista aquesta perspectiva és errònia i n’oculta una altra de més llarg recorregut: l’origen de tot plegat. Per què l’ANC va tenir un èxit tan extraordinari? Jo posaria els orígens en l’onada de consultes populars iniciada a Arenys de Munt (Maresme) el setembre del 2009. D’allí naixeria l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) fundada sobre la base de l’organització d’aquelles consultes. No ho oblidéssim pas. Perquè hi ha qui, de forma interessada, pretèn fer-nos-ho oblidar ara. Aquella experiència inèdita al nostre país va demostrar que ho podíem fer i va servir per anar agafant força, perquè la bona gent catalana s’ho cregués en esdevenir-ne protagonista. I si m’ho permeteu seré més agosarat: l’espurna que ho va encendre tot va ser un acte individual que aquests dies ens ha recordat TV3 amb la pel·lícula “Sis nits d’agost”: l’autoimmolació de Lluís Maria Xirinacs. No en debades, i en soc testimoni, en els incise de l’onada de consultes hi havia, entre els protagonistes, algun “xirinaquista” reconegut. I que consti que jo mai no he estat “xirinaquista”.