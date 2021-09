xafarderia d’alçada

Tafaners de mena segur que esteu patint d’allò més el temps de reclusió dins la llar tot veient com altres gaudeixen del passeig pels carrers del poble…, tranquils que, tard o d’hora, vosaltres també en sereu els protagonistes de les pixarades, ara aquí ara allà que, per cert, emprenyen la gent que no acaba d’entendre la permissivitat de qui us passeja respectant l’ancestral instint urinari de marcar territoris, al cap i a la fi, conducta més innocent que fer-ho criticant.

