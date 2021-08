vet aquí tres a primera línia

Vet aquí, possibilitant la contaminació acústica, alienat amb altres elements un comunitari visible rellotge que si el dispositiu està activat, fa sonar les hores i els quarts de cada una de les vint-i-quatre que té el dia i la nit. Vet aquí, possibilitant la mateixa contaminació sonora, alienada amb altres elements una campana que quan sona ho fa per esbombar alguna de les múltiples litúrgiques del catolicisme. Vet aquí en línia amb els d’abans absolutament silenciosa, una contemporània antena d’alta freqüència per establir comunicacions, emetent, si de cas les 24 hores del dia, una terrible radiació electromagnètica que si més no, en comparació, fa risible qualsevol de les altres contaminacions.

