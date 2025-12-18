tempus fugit

de tot i de res

  • @gínia
    • 18 de desembre de 2025
    vespa taxi-barna

    El dia de la foto vaig quedar tranquil·la perquè no feia gaire de l’article que tractava de la teva depredadora parenta asiàtica amb tota mena de detalls com el de la combinació del negre i el groc damunt l’abdomen que em va fer pensar: -mira!, igual que els taxis de Barcelona. D’aquí la tranquil·litat de saber si, emprenyada per fotografiar-te em clavaves l’agulló, com que no llueixes cap distintiu groc damunt la carrosseria, aquells casolans remeis de l’àvia de pixar o refregar mig gra d’all al pic de la fiblada, creus basten per no amoïnar-se gens ni mica.

    «no sortir del dos i dos»: no sortir del mateix assumpte, o de la mateixa mania o manera de veure les coses
    13.11.2023 | 10.09
    Sense categoria
    “els camins cap enlloc estan cada vegada millor empedrats” (la societat actual ofereix moltes distraccions sense contingut que duen a la pobresa espiritual i material dels individus)
    07.08.2023 | 11.37
    Sense categoria
    la Diada de les illes balears i les velles barreres
    01.03.2017 | 9.41
    General

