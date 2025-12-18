18 de desembre de 2025
vespa taxi-barna
El dia de la foto vaig quedar tranquil·la perquè no feia gaire de l’article que tractava de la teva depredadora parenta asiàtica amb tota mena de detalls com el de la combinació del negre i el groc damunt l’abdomen que em va fer pensar: -mira!, igual que els taxis de Barcelona. D’aquí la tranquil·litat de saber si, emprenyada per fotografiar-te em clavaves l’agulló, com que no llueixes cap distintiu groc damunt la carrosseria, aquells casolans remeis de l’àvia de pixar o refregar mig gra d’all al pic de la fiblada, creus basten per no amoïnar-se gens ni mica.
