vejam!

Com a tret característic sempre teniu el de la curiositat per saber si la intenció de qui rondeja a prop vostre és per menar-vos que toca canviar de lloc o, senzillament, és per la ximpleria d’aconseguir, com ara, la fotografia amb què tard o d’hora presumirà de bucòlica.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!