Sense categoria

variants d’estratègia, si o sí, bèl·lica

Si l’estridència de forces aèries en acció no varia, el regal que deixen sortir de llurs avions sí, per què a vegades són artefactes letals per la població i a vegades, per allò de no perdre la preparació física, patriòtiques regueres de fums d’exhibició.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!