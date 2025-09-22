tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 22 de setembre de 2025
    Sense categoria
    0 comentaris

    una opció incondicional d’acusació de futurs genocidis

    Intentant salvaguardar el fet de traspassar la memòria humanística col·lectiva que vam rebre, que una minúscula llavor sigui capaç d’embellir la grisor de l’entorn polític mundial, no vol dir que hàgim de caure en la beneiteria de deixar-nos endolcir la impotència, la ràbia o la indignació per cada un dels genocidis del passat, i menys pels del present.

    no hi ha futur sense interrogants
    18.05.2017 | 8.27
    A General
    «a qui donen a triar, li donen què rumiar»: vol dir que quan ens donen facultat d’escollir, solen causar-nos preocupació per la por d’equivocar-nos en l’elecció
    03.01.2023 | 10.16
    A General
    fer carrer al nou jorn
    20.05.2016 | 8.56
    A General, la gatera

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.