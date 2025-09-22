22 de setembre de 2025
Sense categoria
una opció incondicional d’acusació de futurs genocidis
Intentant salvaguardar el fet de traspassar la memòria humanística col·lectiva que vam rebre, que una minúscula llavor sigui capaç d’embellir la grisor de l’entorn polític mundial, no vol dir que hàgim de caure en la beneiteria de deixar-nos endolcir la impotència, la ràbia o la indignació per cada un dels genocidis del passat, i menys pels del present.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!