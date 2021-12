una causa i dos efectes

Per a qui les festes nadalenques resulten feixugues i mal de passar per allò de falses o exagerades mostres d’amor i no diguem si a sobre els hi cau la feinada d’organitzar àpats i neteja d’olles, safates, plats, gots, copes…, pensar que, enguany, la tradicional taula de reunió no cal parar-la, dintre de l’aclaparament pandèmic, és un respir. Per a qui les festes nadalenques resulten d’allò més excitants fent la pilota demostrant amor allà on hi ha espurnes d’odi o enveja i arribant a la festa quan tot està preparat i servit i foten el camp un cop s’ha atipat sense recollir ni el tovalló que fa estona li ha caigut a terra, només d’imaginar-se, enguany, la tradicional taula de reunió buida i sense esperar la seva presencial catxassa, dintre de l’aclaparament pandèmic, l’hi serà un plus d’angoixa afegit.

