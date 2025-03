un parell de mul eguí com a primers actors

En la posada d’escena per batre, éreu els dos muls protagonistes principals actuant per inèrcia de les suaus fuetades que rebíeu del jornaler que damunt d’un trill arrossegàveu. Davant d’una presència estranya simulant un descans i recobrant la compostura d’estar concentrats en la feina semblàveu barrinar el perquè no, la vostra imatge un dia o altre sortiria en un lloc a l’abast de tot el món.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!