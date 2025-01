Sense categoria

un fet d’abans de parlar de l’escalfament global

Enguany diuen que hi ha la possibilitat que fins i tot a “sa roqueta” dels núvols caigui la neu, però per si de cas, no, sempre podem recuperar el fet cercant aquella instantània d’un dels clixés de l’analògica càmera fotogràfica emprada abans de conèixer, no només les digitals sinó que també la realitat de l’escalfament global.

