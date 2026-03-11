tempus fugit

de tot i de res

  • @gínia
    • 11 de març de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    truita d’espàrrecs silvestres

    Receptari:

    1a opció: Fer un tomb pel camp mirant els marges de paret seca i saber distingir l’erecta tija d’espàrrec, agafar-la respectuosament per no fer malbé els rebrots incipients del rizoma de l’esparreguera fins a obtenir-ne el grapadet que, de tornada a casa, ens permetrà fer la truita.

    2a opció: en cas de ser una nul·litat trobant espàrrecs, però tens aquell veí de tota la vida expert i aficionat a triscar pel camp, saps que quan torni a casa amb una garberada de l’apreciat condiment i te’n regali el grapat que mentre el neteges i esmicoles se t’acut fotografiar-ne uns quants per penjar al bloc, aquesta recepta de truita d’espàrrecs silvestres no té cap més secret que el de seguir els mateixos passos de quan fas una de patates, mongetes, espinacs…

    Bon profit!

