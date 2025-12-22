22 de desembre de 2025
Sense categoria
“tots són d’un ventre, i cada un té son temple” [temple = religió, filosofia, opinió, manera de pensar, actitud, gustos, caràcter].
Si com a gènere literari la doctrina religiosa ve de lluny, gràcies a les aparicions de noves onades de ciència-ficció o fantasia lògica, acceptem qualsevol ocasional troballa de religió desestimada qui sap si, per persones entusiastes de milícies celestials, decidides canviar de temple.
