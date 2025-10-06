tempus fugit

de tot i de res

  • @gínia
    • 6 d'octubre de 2025
    Sense categoria
    0 comentaris

    tot el reconeixement per qui hagi dissenyat el colpidor exemple que una imatge val més que mil paraules

    Corre per les xarxes, però com que ignoro si són locals o globals, aprofito l’apunt d’avui per transmetre que un cop més la figura d’un ancestral funcionament del rellotge d’arena, facilitant la creació gràfica d’actualitat, ahir  feia saber l’hora i lloc de concentració per no aturar les manifestacions de solidaritat cap al genocidi que impunement està duent a terme el govern de l’estat d’Israel.

     

