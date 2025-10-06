6 d'octubre de 2025
Sense categoria
tot el reconeixement per qui hagi dissenyat el colpidor exemple que una imatge val més que mil paraules
Corre per les xarxes, però com que ignoro si són locals o globals, aprofito l’apunt d’avui per transmetre que un cop més la figura d’un ancestral funcionament del rellotge d’arena, facilitant la creació gràfica d’actualitat, ahir feia saber l’hora i lloc de concentració per no aturar les manifestacions de solidaritat cap al genocidi que impunement està duent a terme el govern de l’estat d’Israel.
