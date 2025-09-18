18 de setembre de 2025
tord negre
Ets sedentari, abundant i migrant, però com que tot l’any et deixes veure no se sap si ets un nouvingut o estàs a punt de fotre el camp, sigui com sigui de tu, gràcies a la Viquipèdia, entre altres mèrits o virtuts, del teu cant sabem:
“Des de la fi de l’hivern, i fins al començament de l’estiu, la merla mascle xiula cants variats i melodiosos des de l’alçària dels arbres, la teulada de les cases o qualsevol branca dominant els voltants. La merla pot cantar a tota hora de la jornada, però quan surt i es pon el sol són els moments en què els cants ressonen de manera més intensa. El cant de la merla és considerat com un dels cants d’ocells més bonics d’Europa. La riquesa del repertori, les variacions melòdiques i les capacitats d’improvisació distingeixen la merla de la majoria dels altres ocells.
Hom considera que el cant de la merla és el millor, després del rossinyol. També crida diversament. La presència o el cant són clars indicis de nidificació. El cant comença el febrer, fins a primers d’agost i acaba amb l’inici de la muda estival (juliol-agost)”.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!