“tenir més poca força que un llimac”: esser molt dèbil

Segons com tu també podries ser la mena de caragol sense sostre és a dir, sense closca, vagant pel món i, com ells, els privilegiats del sota sostre, lentament, però que molt lentament et desplaces lliscant a la recerca d’aliment. Tu tens, però tot s’ha de dir, la peculiaritat de segregar una mena d’abundant mucositat rodona i ensabonada deixant, damunt de rajoles o terrenys secs, el rastre de fileres i fileres de sinuoses línies com el teu cos (que d’aquí deu venir la suposada debilitat), reveladores de la nocturna activitat vital.

