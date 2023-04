“tenir en gran estima”, considerar de molt de valor

Per fugir de la tàcitament poquesa que en realitat és el que som, fins i tot seríem capaces de creure’ns imprescindibles per a persones, per a animals, per a vegetals o per al que sigui, com tal de creure’ns l’autoestima.

