20 d'agost de 2026
“tenir bones anelles”: tenir protectors poderosos
Com que estàs degudament anellada que és com dir estadísticament fitxada, segons a on vagis a parar, algun tipus d’associació ocellaire podrà esbrinar la ruta i el temps del teu desplaçament i deixar que continues fent. És el control de manera precedent que garanteix una lliure mobilitat territorial tan escatimada a les persones que, per supervivència, necessiten canviar d’aires.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!