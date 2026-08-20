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  • @gínia
    • 20 d'agost de 2026
    General, la gatera
    0 comentaris

    “tenir bones anelles”: tenir protectors poderosos

    Com que estàs degudament anellada que és com dir estadísticament fitxada, segons a on vagis a parar, algun tipus d’associació ocellaire podrà esbrinar la ruta i el temps del teu desplaçament i deixar que continues fent. És el control de manera precedent que garanteix una lliure mobilitat territorial tan escatimada a les persones que, per supervivència, necessiten canviar d’aires.

    la fal·làcia
    25.03.2025 | 9.27
    A Sense categoria
    drets d’imatge per ignorància tolerats
    07.09.2023 | 9.39
    A General, la gatera,
    avarícia en frustració?
    10.03.2015 | 8.53
    A General

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