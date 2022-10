temps d’estornellades

Sou un munt d’ocellets fotent un xivarri de cal deu i no només sou això sinó que també, dins la juguesca de vol ordenat al mil·límetre, formeu enfosquits núvols d’ondulats moviments per la gran velocitat com us desplaceu damunt dels camps pobles o ciutats essent aquell sonor i visual breu espectacle que fa badar força estona a qualssevol persona que tingui el privilegi de poder observar-vos.

