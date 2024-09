Sense categoria

són d’aquelles coses…,

És allò que saps pertany a una casualitat, però, voldries que fos un senyal. De cop i volta, d’un dia per altre, apareix una campaneta lila on mai, des de fa més de deu anys, n’havia crescut cap i, és aquí on comences a barrinar de qui i per què voldries que fos l’avís del senyal.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!