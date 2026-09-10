10 de setembre de 2026
se’t veu
Se’t veu perduda la mirada.
Se’t veu, tu també de fa setmanes i mesos tip de la tropical escalfor ambiental les vint-i-quatre hores del dia.
Se’t veu jacent damunt l’herba ben segur, intentant retenir la sensació de frescor de la rosada.
Se’t veu, modestament dissimulant que, els del teu pelatge ataronjat sou els més famosos del món si pensem en Orangey, el gat d’Esmorzar amb Diamants, El Gat amb Botes de Shrek o el gat tigre per excel·lència, Garfield…
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