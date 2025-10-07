tempus fugit

de tot i de res

  • @gínia
    • 7 d'octubre de 2025
    Sense categoria
    0 comentaris

    ser llei de vida, ser llei de mort

    Altres cultures també extingiren la talaiòtica que,  probablement, abans ja n’havia destruït un altre tot dient -per sobreviure,“és llei de vida” frase perdurable en el temps, sí, però després de la il·lustració, suavitzant el seu comportament, allò que els colonitzadors van pregonant “és llei de vida”, en realitat només és l’arbitrària supremacista “llei de mort” pels exterminis genocides.

