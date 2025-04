reserva de víctimes expiatòries

Estàveu en un plàcid lloc de la pastura “mesetaria” destinats, segons versos de Pere Quart (1), a ser màrtirs nacionals gràcies a la pràctica del cruent espectacle nacional de la tauromàquia. Tu, també algun dia, aniries a parar a l’arenós sòl d’una rodona plaça de toros plena d’espectadors àvids de veure com uns botxins embotits dins d’uns “trajes de luces”, d’enlluernadora fantasia, sensuals, eròtics…, t’anaven minvant les forces fins a acabar-te la vida sense adonar-se que, intentant humiliar-te la bravesa, ells, augmentaven la tinença d’irracional covardia humana dels dèspotes. (1) Non, non, vine son! Dorm petit, la mare et bressa, cal que creixis ben de pressa; fes-te fort per la mort! ¿Seràs brau o de pau? ¿Seràs carn d’escorxador o màrtir nacional? Tant se val! Per un bou tot és prou. Ara els somnis, vedelló. Non, non, vine son!

