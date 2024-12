Sense categoria

renoi!

Renoi!, quin agradable ensurt, La Republicana penjada en un dels vells quarters de l’Esplanada del poble. Renoi, si no fos pels moderns fanals de l’enllumenament, diria que el temps ha retrocedit fins abans dels 36. Renoi!, quina decepció perquè resulta que el vermell damunt vermell fan morat i no, no és La Republicana, és la d’“ells”, La Constitucional, però, finalment també renoi, quina sort no haver de passar aquell malson dels avantpassats republicans que van viure el feixista cop d’estat.

