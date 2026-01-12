12 de gener de 2026
Sense categoria
«qui no reposa, fa poca cosa»: significa que el repòs moderat fa més retent el treball.
Departir xerrades de sapiència i utilitzar la punta de la falç per desbrossar la suor i terra de dins l’avarca, va ser aquell productiu recés trencador de la rutina camperola.
Aquell encontre en l’estiuada manxega dels seixanta, a més a més de parar atenció a la conversa va servir per deixar constància fotogràfica dels fets i, qui haguera pensat que anys després, tot plegat serviria per ocupar un dia, dins d’un inimaginable internauta bloc.
