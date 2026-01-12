tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 12 de gener de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    «qui no reposa, fa poca cosa»: significa que el repòs moderat fa més retent el treball.

    Departir xerrades de sapiència i utilitzar la punta de la falç per desbrossar la suor i terra de dins l’avarca, va ser aquell productiu recés trencador de la rutina camperola.

    Aquell encontre en l’estiuada manxega dels seixanta, a més a més de parar atenció a la conversa va servir per deixar constància fotogràfica dels fets i, qui haguera pensat que anys després, tot plegat serviria per ocupar un dia, dins d’un inimaginable internauta bloc.

     

    mòbing reivindicatiu de presència administrativa
    16.02.2018 | 8.34
    A General, la gatera
    “uns tenen la fama i altres carden la llana”
    20.08.2025 | 9.55
    A Sense categoria
    pilota de peu= futbol
    14.07.2014 | 8.39
    A Sense categoria

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.