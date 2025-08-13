13 d'agost de 2025
Sense categoria
quan reciclar era aprofitar
Veient la imatge, soc de l’època que recordo veure collir llosques de cigar per treure’n el tabac no fumat per obtenir quatre rals venent-lo com a picada assortida per fer-ne nous cigars i, tanmateix, soc de l’època de quan el joc de la corda, el de “la Barqueta” que necessita la llargària considerable d’una corda que sovint era aconseguida gràcies a la unió d’excedents trossos trobats o regalats.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!