quan de vegades un gra fa graner

No té límits la capacitat de sorprendre’ns i d’alliçonar-nos el tamariu escapçat arran de base per, gràcies a la deixadesa municipal créixer tort i que, ara, sorgint-li de les entranyes un nou inclinat brot reclamant el dret de viure, dependrà un cop més de la sensibilitat de qui correspongui, doncs, si té sort l’endreçarà com cal la inclinació i si no la té, tard o d’hora sofrirà la sàdica tisorada de l’eina de podar eliminant el gra que ajuda a omplir el saludable graner d’un ecosistema saludable.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!