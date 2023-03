quan creus que a una imatge bé l’hi valen un parell de renglons

Avui és un dia més d’aquells que saps no hi haurà res de transcendental per recordar més enllà de la imatge captant juganeres volves de posidònia seca rodolant damunt l’arena d’un semblant mini desert atrapat entre la immensitat del mar i l’asfalt urbanitzat del litoral.

