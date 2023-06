per què hi ha qui nega expressar-los agraïment?

Encisada per l’emotiva imatge captada i per la relectura del poema de Manuel Forcano del llibre “estàtues sense cap”, fent al•lusió a un recull de discursos de Sant Joan de Damascè avui, per les persones sempre benvingudes: Sec en un cafè davant el mar,

però s’esvaneix aquesta ciutat

i n’apareix una altra:

allà on vam trobar-nos…

I se m’amunteguen les imatges. Sant Joan de Damascè té tres bells discursos

contra els iconoclastes

i sempre a favor de les imatges:

“El que és un llibre per als qui saben llegir

és una imatge per als que no llegeixen.

Allò que les paraules ensenyen per l’oïda,

una imatge ho fa pels ulls. Les imatges

són el catecisme dels qui no llegeixen”. De tu l’únic que ara servo són imatges.

Les del goig. I tanco els ulls

per veure-les millor.

Els qui sabeu llegir

ja m’enteneu.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!