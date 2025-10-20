20 d'octubre de 2025
Sense categoria
«per a un bon orde cal un bon desorde»: vol dir que quan les coses estan molt desordenades s’imposa l’orde forçosament
Tal vegada, per allò que diuen compensar, decidí ordenadament ocupar els graons d’aquella escala en desús amb la sèrie d’idèntics testos i flors plantades que tant la distreien d’aquell desorde mental que algú li retreia que tenia, sense saber que, encara que fos així, més que amoïnar-la, en el fons li agradava.
