pedestal de domini alternant

Pel recorregut i cales del port de Maó, sobrevolant, passejant o aturada ets l’au més nombrosa i la més xisclaire rere les barques de pesca retornant al siti de l’amarrament la qual cosa fa pensar que tu, gavina, quan a cercar-se la vida es refereix, ets la mestressa del lloc perquè sovint pardals, coloms o altres aus, passen de tu olímpicament deixant, com aquell que diu, que entre vosaltres mateixes us baralleu per demostrar qui té els ovaris més grossos o agressius per dominar l’entorn.

