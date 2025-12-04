tempus fugit

de tot i de res

  • @gínia
    • 4 de desembre de 2025
    General, la gatera
    0 comentaris

    ocasional nevada i empallegós bucòlic record

    Del moment farà un quart de segle i escaig i qui sap si, per primera vegada, vau experimentar durant la nocturna nevada aquella sensació de fredor damunt del llom i silenci a l’interior de les orelles que us devia estranyar, però veien com tafanejàveu a qui teníeu al davant, ja estàveu altra volta de tornada del gèlid fenomen, parapetats o no, com cada dia, sota el caliu solar escoltant la piuladissa voladissa dels juganers i gairebé invisibles pardals, pel fullam dels ullastres.

