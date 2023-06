noranta-u per cent d’humitat

En companyia o en solitari, amb el vent de cara o de costat si és com el d’avui, del sud, carregat d’humitat, fenomen afeblidor per dolorós l’ossamenta humana, sembla que quan li planteu cara sigui per estilitzar-vos encara més la figura i si pel posat us ve de costat deixant-lo esvalotar el plomatge, queda la incògnita de saber si és per higiene o per acaparar substància humida mantenidora de l’estilització.

