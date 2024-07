Sense categoria

“no fer ombra a sa terra”: estar molt magre, escanyolit

Tot i el potencial medi per desplaçar-se sobre rodes, les bicicletes són considerades com la filigrana més escanyolida dels vehicles de transport i, com que, així i tot, segons la posició del sol, l’ombra d’una d’elles projectada és de tal clarivident intensitat que, contradient la dita, fa pensar que allò que no fa ombra a terra no és per estar magre o escanyolit, només és que, segurament, ja està en la dimensió del no-res.

