No fa gaire de quan allò que era notícia d’interès públic feia córrer la tinta a les rotatives dels mitjans de comunicació omplint les fulles dels respectius diaris, aquells que teníem entre les mans davant del nas. No fa gaire que allò que segueix essent notícia d’interès social, mudant de naturalesa, navegant per invisibles connexions entre centenars de satèl·lits artificials omplen de paraules la pantalleta de l’aparell digital que tenim entre les mans davant del nas. No fa gaire que, allò que hi ha una mica més damunt del nas i sense subjectar res entre les mans, l’encèfal, ha fet pensar o dir a alguna persona astorada per l’avanç de la tecnologia o la magnitud d’alguna notícia allò d’on anirem a parar!…, i és que no fa gaire que ha passat tant de temps.

