tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 1 d'octubre de 2026
    General, la gatera
    0 comentaris

    no és difícil

    No és difícil endevinar que a sota mateix d’on esteu instal·lats hi ha un enorme magatzem de grans.

    No és difícil deduir que prest serà l’obertura de la nau agrícola.

    No és difícil de veure que amb el brogit de tractors, camions, camionetes entrant i sortint del centre comercial agrari ocasioni que vosaltres, afanats coloms, espereu pacientment i impacientment els moments de calmat mercadeig per baixar a picotejar i omplir el pap amb els grans dispersats per terra.

    amulets de ferralla
    10.10.2014 | 8.52
    A General
    pilota de peu= futbol
    14.07.2014 | 8.39
    A Sense categoria
    al pèl
    16.07.2021 | 8.00
    A General, la gatera

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.