1 d'octubre de 2026
no és difícil
No és difícil endevinar que a sota mateix d’on esteu instal·lats hi ha un enorme magatzem de grans.
No és difícil deduir que prest serà l’obertura de la nau agrícola.
No és difícil de veure que amb el brogit de tractors, camions, camionetes entrant i sortint del centre comercial agrari ocasioni que vosaltres, afanats coloms, espereu pacientment i impacientment els moments de calmat mercadeig per baixar a picotejar i omplir el pap amb els grans dispersats per terra.
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