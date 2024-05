Sense categoria

“nihil novi sub sole” (no hi ha res de nou sota el sol)

Des del primer segle de l’era cristiana, l’Homofòbia LGBT-fòbia o hetero sexisme, la Misogínia i les ganes religioses de controlar-ho tot, han estat latents sota la capa del sol, així i tot, per què se’ns fa estrany la divertida frase d’advertència “C’è già troppa ‘frociaggine'” que l’actual progressista Papa ha dit als seus col·legues?…, ha dit res que no practiquessin o pensessin els seus antecessors quan tota persona sap el que “in saecula saeculorum” pensaran i lleialment practicaran, els successors del Papa Francesc, és a dir l’eterna obligació de no permetre res de nou sota el sol, amén.

