12 de febrer de 2026
diassa sense demanar ni esperar
Aquell dia, triat entre els de casa i menat per una jove de la família que et coneixia el tarannà, sense demanar-ho i esperar ja estaves fent cua entre col·legues pendent de la qualificació de zero a excel·lent que un jutge, especialitzat en bovins, anava valorant.
Aquell dia, tu, indiferent a la puntuació corporal que rebries, segurament el recordaràs com el jorn que, sense demanar-ho i esperar, rebent una amorosa netejada i raspallada, jutjares l’excel·lència del tracte de la família responsable del lloc on vas néixer.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!