    12 de febrer de 2026
    diassa sense demanar ni esperar

    Aquell dia, triat entre els de casa i menat per una jove de la família que et coneixia el tarannà, sense demanar-ho i esperar ja estaves fent cua entre col·legues pendent de la qualificació de zero a excel·lent que un jutge, especialitzat en bovins, anava valorant.

    Aquell dia, tu, indiferent a la puntuació corporal que rebries, segurament el recordaràs com el jorn que, sense demanar-ho i esperar, rebent una amorosa netejada i raspallada, jutjares l’excel·lència del tracte de la família responsable del lloc on vas néixer.

