6 de novembre de 2025
mixu
-Placidesa, comoditat, tranquil·litat, innocència, bellesa…, déu-n’hi-do!, la llista positiva del teu caràcter observada pels que comparteixen casa amb tu, però davant el dubte de saber en què estaràs somiant, pot ser que, d’alguna manera els facis saber que els teus somnis gairebé sempre van pel plàcid senderol de poder despertar al costat dels qui, a més a més d’alimentar-te, t’estimen d’allò més.
Comparteix això:
Relacionats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!