“mirar les teranyines”: estar molt distret badocant

Si com diuen el material més resistent de la natura és el filament que segregueu en la tasca de teixir les vostres teranyines per subsistir en aquest món, res fa estranyar a qui tingui la sort de veure-us treballar, per curiositat més que per distracció, acabi badocant.

