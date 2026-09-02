tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 2 de setembre de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    «mira lluny, i cauràs a prop»: es diu referint-se a qui pensa només en llur fi i no es fixa en les circumstàncies i dificultats de cada moment

    Com que ve de lluny l’afany d’urbanitzar turísticament com a llocs d’oci indrets paradisíacs del litoral mediterrani, l’obsessió capitalista o l’afany de qui inconscientment vol formar part del gremi, transforma la denominada humana “capacitat de càrrega” en una preocupant “incapacitat”, segons denuncia el comunicat del GOB-Menorca seguint la continuada lluita contra els sibil·lins canvis de decrets o elaboració de nous de la dreta i extrema dreta ocupant Governs i Consells Insulars.

    Què serà que gairebé sempre les perspectives d’ideologia ultradretanes fan caure el benestar social de prop i, si poden, el llunyà?

    noranta-u per cent d’humitat
    08.06.2023 | 8.26
    A General, la gatera
    tord negre (turdus merula)
    22.02.2024 | 11.57
    A General, la gatera
    un àtom de respir en mig de la convulsionada UE
    25.07.2016 | 7.52
    A General

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.