2 de setembre de 2026
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«mira lluny, i cauràs a prop»: es diu referint-se a qui pensa només en llur fi i no es fixa en les circumstàncies i dificultats de cada moment
Com que ve de lluny l’afany d’urbanitzar turísticament com a llocs d’oci indrets paradisíacs del litoral mediterrani, l’obsessió capitalista o l’afany de qui inconscientment vol formar part del gremi, transforma la denominada humana “capacitat de càrrega” en una preocupant “incapacitat”, segons denuncia el comunicat del GOB-Menorca seguint la continuada lluita contra els sibil·lins canvis de decrets o elaboració de nous de la dreta i extrema dreta ocupant Governs i Consells Insulars.
Què serà que gairebé sempre les perspectives d’ideologia ultradretanes fan caure el benestar social de prop i, si poden, el llunyà?
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