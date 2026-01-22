22 de gener de 2026
martinet blanc
També accedint al teu historial “viquipedial” trobem una pila de característiques personals que ens ajuden a saber coses de tu. Una d’elles, l’afany humà de l’aparença, gairebé aconsegueix extingir-te tot arrencant-te plomes del cos per adornar barrets de senyora o de senyor de casa bona; és el reflex de la depredadora supremacia envejosa de plomar -mai millor dit- tot allò que poden perquè no poden ser persones atractives i elegants per si mateixes.
