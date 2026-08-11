tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 11 d'agost de 2026
    Sense categoria
    0 comentaris

    llunàtic,-àtica: d’un humor variable, que va a rauxes; que a estones sembla assenyat i a estones sembla boig

    Demà la lluna allí on l’eclipsi sigui pressent, farà estralls entre les persones assenyades que saben un munt d’astronomia i les que embogides rere l’emprenyadora publicitat del fenomen no s’estan, sense mirar prim, de competir per ocupar els primers llocs d’observació.

    “tirar-se dins un pou: fer un acte de desesperació” (i dos qui saps)
    24.11.2020 | 8.33
    A General
    l’avenir, l’antigor
    12.12.2023 | 10.58
    A Sense categoria
    el pop
    21.02.2014 | 8.48
    A Sense categoria

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.