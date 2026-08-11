11 d'agost de 2026
Sense categoria
llunàtic,-àtica: d’un humor variable, que va a rauxes; que a estones sembla assenyat i a estones sembla boig
Demà la lluna allí on l’eclipsi sigui pressent, farà estralls entre les persones assenyades que saben un munt d’astronomia i les que embogides rere l’emprenyadora publicitat del fenomen no s’estan, sense mirar prim, de competir per ocupar els primers llocs d’observació.
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21.02.2014 | 8.48
A Sense categoria
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