l’instin d’observar

Tu, com tota la colla de grans o petits felins, tens el costum d’estar-te al lloc instintiu de guaita, silent tranquil i elegantment pacient deixant només entreveure un subtil moviment de cap per mirar, amb condescendència, allò que, com ara, t’és indiferent, però, pobre d’aquell animaló que tu i els teus considereu satisfà l’ancestral instint de no passar fam perquè encara que aneu tips, ja pot fugir, cames ajudeu-me, cap al cau o amagatall més proper.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!