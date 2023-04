l’hèracles dels pardals

En primer lloc, pots estar tranquil que mai desvelaré la formació de l’estratègic indret que esculls para aparentar. En segon lloc, verdaderament com Hèracles carregant-se el món damunt l’espatlla, tu ens impressiones carregant-te l’enorme pedra damunt l’escàpula. I, en tercer lloc, ara sí que recordo la impressionant potència del teu refilar que obligava alçar la mirada per clissar l’autoria del bell so.

