tempus fugit

de tot i de res

  • General
  • la gatera
  • memòria: barri de porta
  • era
  • memòria: barraquisme
  • la manxa dels 70
  • tres tombs
  • eivissa del 75
  • memòria: tancada dones motor ibèrica
  • memòria: barna. no a la guerra 1991
  • memòria: mercat del born
  • memòria: sant boi de llobregat 11 de setembre
  • eivissa del 75
  • la manxa dels 70
  • memòria: barri de porta
  • memòria: míting CNT montjuïc 1977
  • tres tombs
  • @gínia
    • 1 d'octubre de 2025
    Sense categoria
    0 comentaris

    l’està “a tocar” i el conformisme equidistant

    Els grafits amb imatges de protesta mostrant l’indigne de la condició humana dirigida a fets de l’extrema i ultradreta, també tenen la capacitat de denunciar aquella equidistància còmplice de permissivitat que ens fa el temor d’involucrar-nos per no ser l’objectiu dels que cada dia tenen més poder de fer anar l’engranatge capaç de regir el destí de la humanitat.  

     

    no m’importa que m’espiïn
    21.07.2020 | 8.11
    A General
    la investidura interminable
    17.10.2016 | 7.56
    A General
    de primeres i segones residències
    22.12.2020 | 12.23
    A General

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.