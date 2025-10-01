1 d'octubre de 2025
l’està “a tocar” i el conformisme equidistant
Els grafits amb imatges de protesta mostrant l’indigne de la condició humana dirigida a fets de l’extrema i ultradreta, també tenen la capacitat de denunciar aquella equidistància còmplice de permissivitat que ens fa el temor d’involucrar-nos per no ser l’objectiu dels que cada dia tenen més poder de fer anar l’engranatge capaç de regir el destí de la humanitat.
