8 d'octubre de 2026
l’eriçó de mar
Popularment conegut amb el nom de: garota, garoina, capellà, cassoleta, castanya de mar, olleta, oriç, paparinell, bogamarí o bogo (País Valencià), vogamarí o vogo (illes Balears i l’Alguer), sou un grup familiar o amistançats triscant pel fons marí, això sí, sense en cap moment descuidar-vos de mantenir ben erectes les punyents punxes de la closca que us acull a recordar sempre per la persona que hagi tingut el descuit de topar-se amb vosaltres.
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