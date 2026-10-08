tempus fugit

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    • 8 d'octubre de 2026
    General, la gatera
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    l’eriçó de mar

    Popularment conegut amb el nom de: garota, garoina, capellà, cassoleta, castanya de mar, olleta, oriç, paparinell, bogamarí o bogo (País Valencià), vogamarí o vogo (illes Balears i l’Alguer), sou un grup familiar o amistançats triscant pel fons marí, això sí, sense en cap moment descuidar-vos de mantenir ben erectes les punyents punxes de la closca que us acull a recordar sempre per la persona que hagi tingut el descuit de topar-se amb vosaltres.

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