laurus nobilis, llorer, llor…

Ja s’acosta el negoci dels floristes de treure suc en la venda d’artístiques palmes guarnides, de sobris i estilitzats palmons o dels generosos rams de llorer, sacsejats respectivament, per criatures i majors durant la catòlica celebració del Diumenge de Rams, però si bé la tradició de penjar la palma o el palmó al balcó -de la família que en tenia- és un fet que ha desaparegut a les grans urbs, tractant-se del llorer, continua el costum de penjar-lo rere la porta d’entrada o en un racó de la casa i, més que per la superstició d’allunyar catàstrofes meteorològiques, ja fa segles que la saviesa popular utilitza les fulles per condimentar guisats sobretot els estofats.

