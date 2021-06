la vigència d’un cartell

Ja heu sortit de la presó, però alerta que, malgrat que us hagin indultat, als feixistes no els agrada que els trepitgin. Ja heu sortit de la presó, però alerta que la ideologia independentista que representeu, encara la tenen en presó incondicional, que als feixistes no els agrada que els trepitgin. Ja heu sortit de la presó i com que dignament no ens heu defallit, ara nosaltres, la ciutadania democràtica, independentista o no, té, amb vosaltres, el deute de continuar les mobilitzacions contundents i tossudament pacífiques necessàries per aconseguir l’amnistia de tota la gent represaliada i el retorn de l’exiliada a més a més d’exigir la celebració d’un referèndum pactat, a fi i efecte de reforçar els legítims requeriments que Pere Aragonès posarà damunt la taula de negociació que a bombo i plateret tant de temps, junt amb Pedro Sánchez, han anunciat. Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, ja heu sortit de la presó i renoi!, amb quin coratge independent republicà per la qual cosa, PREPAREM-NOS!, perquè als feixistes no els agrada que els trepitgin, ni les instàncies europees, ni la ciutadania demòcrata (independentista o no) dins de l’actual Estat espanyol.

Comparteix això:

Relacionats

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!